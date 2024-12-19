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Трансферная стоимость Хвичи Кварацхелия выросла до 85 млн евро


19.12.2024   12:04


Трансферная стоимость полузащитника сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелия, по данным агентства Transfermartkt, выросла до 85 миллионов евро.

23-летний спортсмен на данный момент является вторым самым дорогим игроком Серии А. До этого же, с 5 июня и по сегодняшний день, его стоимость составляла 80 миллионов евро.

На первом месте находится игрок миланского "Интера" Лаутаро Мартинес, трансферная стоимость которого составляет 100 миллионов евро.


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