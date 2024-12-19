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В направлении парламента стартовал «марш отцов» и объединенное шествие баскетболистов
19.12.2024 21:47
С площади Республики в сторону парламента начался марш отцов.
Как говорят участники марша, их главное требование: освобождение задержанных во время акций, повторные и честные выборы и евроинтеграция.
Кроме того, к акции отцов на площади Республики присоединились любители баскетбола и баскетболисты.
Как заявил один из участников марша, баскетболист Ника Метревели, «полицейский режим неприемлем», с чем граждане не смирятся. «Сегодняшний один из исторических моментов в истории Грузии, потому что мы столкнулись с такой проблемой. Как предыдущая власть применяла насилие, так и нынешняя власть делает то же самое. Полицейский режим совершенно неприемлем, мы ему не сдадимся. Мы также требуем освобождения всех задержанных», - заявила Ника Метревели.
Для справки, граждане протестуют против решения "Грузинской мечты" от 28 ноября, согласно которому Грузия не будет ставить вопрос открытия переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года.
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