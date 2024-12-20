

В Риме зажгли «Огонь мира» предстоящего в Грузии Европейского фестиваля

20.12.2024 21:09









Ведущим церемонии был прославленный итальянский спортсмен, Чемпион Олимпийских Игр (2000 ) и двухкратный Чемпион Мира ( 2001, 2006) по плаванию Массимилиано Росолино-самый титулованный пловец в истории Италии. После его вступительного слова на сцену вышел президент Европейского Олимпийского Комитета, выдающийся греческий ватерполист Спирос Капралос. Он отметил, что «Огонь мира» имеет важное символическое значение в Олимпийском движении». «Мы надеемся на то, что Европейский зимний юношеский фестиваль 2025 года в Грузии пройдет на высоком уровне»,- заявил он.



Перед участниками церемонии выступили представители НОКИ, министерства спорта и молодежи Италии и муниципалитета Рима.



Хабелов и Гоголадзе о фестивале в Грузии



Затем перед собравшимися выступили официальные представители Грузии-президент НОКГ, Чемпион Олимпийских Игр ( 1992), пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Лери Хабелов, министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе, руководитель оргкомитета Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025, вице-президент НОКГ Мамука Хабарели.



Л.Хабелов отметил, что «Грузия уже несколько лет активно готовится к проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025». «В Грузии все сделали для того, чтобы на высоком уровне провести этот фестиваль и организовать настоящий спортивный праздник для молодых спортсменов из 46 стран-участников фестиваля»,- сказал он. Хабелов сообщил, что «в процесс подготовки фестиваля активно участвуют правительство Грузии, НОКГ, Оргкомитет фестиваля, соответствующие спортивные федерации и службы муниципалитетов. В Грузии с нетерпением ждут появления «Огня мира»-он сперва появится в Тбилиси , затем в других городах нашей страны и наконец в Бакуриани, где 9 февраля состоится офицальная церемония открытия фестиваля»-отметил он. Хабелов подчеркнул, что « у Грузии есть положительный опыт проведения Европейского Летнего Олимпийского фестиваля (2015), уверен, что таким же успешным будет и Зимний фестиваль 2025».



В свою очередь Ш. Гоголадзе заявил на церемонии, что «для Грузии большая честь и ответственность проводить Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль». «Грузия- это страна с огромными традициями спорта, с большими достижениями спортсменов. Грузия станет 8-ой страной Европы, которая провела и Летний, и Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль»,- сказал он. Министр отметил, что «правительство Грузии в последние годы сделало все необходимое для подготовки инфраструктуры Европейского Зимнего юношеского Олимпийского фестиваля».



Символы зимнего фестиваля



Спирос Капралос передал Лери Хабелову символ вышеназванного фестиваля – Оливковое дерево. Затем под исполнение ансамблем «Басиани» грузинской песни зажгли «Огонь мира», которое принял Мамука Хабарели. Он в свою очередь передал «Огонь мира» фигуристу Ника Егадзе (бронзовый призер Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2017 года) и горнолыжнице Аснастасие Мирианашвили ( участница фестиваля 2025 года). Так началось движение «Огня мира» из Италии в Грузию.



Фестиваль 2025: Тбилиси, Бакуриани, Батуми



Заявку на проведение вышеназванного фестиваля в Грузии НОКГ подал летом 2019 года, а в 2020 году во время 49-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов Грузии был офицально присвоен статус принимающей стороны. Фестиваль 2025 года ( это 17-ий по счету Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль) пройдет в трех городах - Бакуриани, Батуми и Тбилиси с 9 по 16 февраля 2025 года, соревнования по хоккею среди девочек начнутся 6 февраля в Тбилиси.



В Бакуриани пройдет большинство соревнований фестиваля, там пройдут турниры по 5 видам спорта- горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам по пересеченной местности, фристайлу и сноуборд. Бакуриани еще в 20-ом веке являлся центром подготовки спортсменов республик бывшего СССР и стран Восточной Европы по зимним видам спорта к крупным соревнованиям, включая зимние Олимпийские игры. Ныне Бакуриани является горно-лыжным центром европейского класса, предлагающим отличные условия как для спортсменов зимних Олимпийских игр, так и для лыжников-любителей в холодные месяцы.



В Тбилиси, в столице Грузии, во время EYOF 2025 пройдут соревнования по хоккею с шайбой -как для девочек, так и для мальчиков. Матчи пройдут в Ледовой арене (в Олимпийском парке, в Диди Дигоми), специально построенном к фестивалю и вмещающем 700 зрителей.



В Батуми пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, спортсмены выступят в новом ледовом зале, вмещающем 1 500 зрителей и специально созданном к фестивалю 2025 года. Эти два ледовых дворца ( в Тбилиси и Батуми) стали в Грузии первыми государственными ледовыми аренами стандарных размеров, что позволит в будущем проводить там международные турниры и чемпионаты Европы по хоккею и фигурному катанию среди юношей и девушек. Для проведения же международных турниров и чемпионатов на уровне национальных сборных по хоккею с шайбой и соревнований по фигурному катанию среди взрослых необходимы ледовые арены с еще большей вместимости зрителей и двумя аренами в одном Ледовом дворце.



Как сообщили автору этих строк в НОКГ , в вышеназванном фестивале 2025 года в Грузии ожидается участие около 1 тысячи юных спортсменов из 46 стран Европы. Всего в Грузию на этот фестиваль приедут около 2 тысяч официальных гостей- кроме спортсменов, будут тренеры, врачи, менеджеры, представители Олимпийских комитетов этих стран и соответствующих спортивных федераций.



Грузия на фестивале 2025



По предварительным данным, Грузия на зимнем фестивале 2025 года будет представлена в соревнованиях по фигурному катанию (одна девушка и один парень), по горнолыжному спорту (6 спортсменов-2 девушки и 4 парня) и биатлону ( 1 спортсмен). Список спортсменов Грузии –участников этого фестиваля –официально будет объявлен в начале января.

Следует отметить, в Зимних Олимпийских Играх спортсмены Грузии пока ни разу не смогли завоевать медали( в Летних Олимпиадах спортсмены Грузии завоевали). Наилучшим достижением считается 6-ое место сборной Грузии по фигурному катанию на Зимних Олимпийских Играх 2022 года в Пекине. Тогда наша сборная впервые попала в число десяти лучших команд Олимпиады , заняла пятое-шестое место вместе с КНР, но по техническим параметрам Китай получил пятое место, а Грузия –шестое. То выступление команды Грузии по фигурному катанию в мире расценили как большую сенсацию .



Что касается Европейских зимних юношеских олимпийских фестивалей, Грузия за всю историю их проведения ( с 1991 года) имеет три медали, все они завоеваны в фигурном катании : Вахтанг Мурванидзе стал вице-чемпионом зимнего олимпийского фестиваля 1997 года, Ника Эгадзе в 2017 году завоевал бронзовую медаль, а Костя Супаташвили в 2023 году завоевал серебряную медаль.



По мнению специалистов, в фестивале 2025 года у Грузии есть шансы завоевать как минимум одну медаль в фигурном катании. Есть основания надеяться на то, что 15-летня фигуристка Инга Гургенидзе, успешно выступающая в последние годы на международных соревнованиях, сможет завоевать медаль на фестивале 2025 года.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория



Фото: Рим, 19.12. 2024 фото с сайта НОКГ ) 19 декабря вечером в Риме прошла церемония зажжения «Огня мира» Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025, который состоится в феврале будущего года в Грузии- Тбилиси, Бакуриани и Батуми. Церемония прошла в уникальном историческом комплексе столицы Италии – в Mercati di Traiano. Как сообщил Национальный Олимпийский Комитет Грузии ( НОКГ), в церемонии приняли участие руководители Европейских Олимпийских Комитетов(European Olympic Committees) , Национального Олимпийского Комитета Италии (НОКИ), Министерства спорта и молодежи Италии, НОКГ, министерства культуры и спорта Грузии, молодые атлеты и ветераны спорта, а также члены грузинского ансамбля «Басиани».Ведущим церемонии был прославленный итальянский спортсмен, Чемпион Олимпийских Игр (2000 ) и двухкратный Чемпион Мира ( 2001, 2006) по плаванию Массимилиано Росолино-самый титулованный пловец в истории Италии. После его вступительного слова на сцену вышел президент Европейского Олимпийского Комитета, выдающийся греческий ватерполист Спирос Капралос. Он отметил, что «Огонь мира» имеет важное символическое значение в Олимпийском движении». «Мы надеемся на то, что Европейский зимний юношеский фестиваль 2025 года в Грузии пройдет на высоком уровне»,- заявил он.Перед участниками церемонии выступили представители НОКИ, министерства спорта и молодежи Италии и муниципалитета Рима.Затем перед собравшимися выступили официальные представители Грузии-президент НОКГ, Чемпион Олимпийских Игр ( 1992), пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Лери Хабелов, министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе, руководитель оргкомитета Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025, вице-президент НОКГ Мамука Хабарели.Л.Хабелов отметил, что «Грузия уже несколько лет активно готовится к проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025». «В Грузии все сделали для того, чтобы на высоком уровне провести этот фестиваль и организовать настоящий спортивный праздник для молодых спортсменов из 46 стран-участников фестиваля»,- сказал он. Хабелов сообщил, что «в процесс подготовки фестиваля активно участвуют правительство Грузии, НОКГ, Оргкомитет фестиваля, соответствующие спортивные федерации и службы муниципалитетов. В Грузии с нетерпением ждут появления «Огня мира»-он сперва появится в Тбилиси , затем в других городах нашей страны и наконец в Бакуриани, где 9 февраля состоится офицальная церемония открытия фестиваля»-отметил он. Хабелов подчеркнул, что « у Грузии есть положительный опыт проведения Европейского Летнего Олимпийского фестиваля (2015), уверен, что таким же успешным будет и Зимний фестиваль 2025».В свою очередь Ш. Гоголадзе заявил на церемонии, что «для Грузии большая честь и ответственность проводить Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль». «Грузия- это страна с огромными традициями спорта, с большими достижениями спортсменов. Грузия станет 8-ой страной Европы, которая провела и Летний, и Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль»,- сказал он. Министр отметил, что «правительство Грузии в последние годы сделало все необходимое для подготовки инфраструктуры Европейского Зимнего юношеского Олимпийского фестиваля».Спирос Капралос передал Лери Хабелову символ вышеназванного фестиваля – Оливковое дерево. Затем под исполнение ансамблем «Басиани» грузинской песни зажгли «Огонь мира», которое принял Мамука Хабарели. Он в свою очередь передал «Огонь мира» фигуристу Ника Егадзе (бронзовый призер Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2017 года) и горнолыжнице Аснастасие Мирианашвили ( участница фестиваля 2025 года). Так началось движение «Огня мира» из Италии в Грузию.Заявку на проведение вышеназванного фестиваля в Грузии НОКГ подал летом 2019 года, а в 2020 году во время 49-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов Грузии был офицально присвоен статус принимающей стороны. Фестиваль 2025 года ( это 17-ий по счету Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль) пройдет в трех городах - Бакуриани, Батуми и Тбилиси с 9 по 16 февраля 2025 года, соревнования по хоккею среди девочек начнутся 6 февраля в Тбилиси.В Бакуриани пройдет большинство соревнований фестиваля, там пройдут турниры по 5 видам спорта- горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам по пересеченной местности, фристайлу и сноуборд. Бакуриани еще в 20-ом веке являлся центром подготовки спортсменов республик бывшего СССР и стран Восточной Европы по зимним видам спорта к крупным соревнованиям, включая зимние Олимпийские игры. Ныне Бакуриани является горно-лыжным центром европейского класса, предлагающим отличные условия как для спортсменов зимних Олимпийских игр, так и для лыжников-любителей в холодные месяцы.В Тбилиси, в столице Грузии, во время EYOF 2025 пройдут соревнования по хоккею с шайбой -как для девочек, так и для мальчиков. Матчи пройдут в Ледовой арене (в Олимпийском парке, в Диди Дигоми), специально построенном к фестивалю и вмещающем 700 зрителей.В Батуми пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, спортсмены выступят в новом ледовом зале, вмещающем 1 500 зрителей и специально созданном к фестивалю 2025 года. Эти два ледовых дворца ( в Тбилиси и Батуми) стали в Грузии первыми государственными ледовыми аренами стандарных размеров, что позволит в будущем проводить там международные турниры и чемпионаты Европы по хоккею и фигурному катанию среди юношей и девушек. Для проведения же международных турниров и чемпионатов на уровне национальных сборных по хоккею с шайбой и соревнований по фигурному катанию среди взрослых необходимы ледовые арены с еще большей вместимости зрителей и двумя аренами в одном Ледовом дворце.Как сообщили автору этих строк в НОКГ , в вышеназванном фестивале 2025 года в Грузии ожидается участие около 1 тысячи юных спортсменов из 46 стран Европы. Всего в Грузию на этот фестиваль приедут около 2 тысяч официальных гостей- кроме спортсменов, будут тренеры, врачи, менеджеры, представители Олимпийских комитетов этих стран и соответствующих спортивных федераций.По предварительным данным, Грузия на зимнем фестивале 2025 года будет представлена в соревнованиях по фигурному катанию (одна девушка и один парень), по горнолыжному спорту (6 спортсменов-2 девушки и 4 парня) и биатлону ( 1 спортсмен). Список спортсменов Грузии –участников этого фестиваля –официально будет объявлен в начале января.Следует отметить, в Зимних Олимпийских Играх спортсмены Грузии пока ни разу не смогли завоевать медали( в Летних Олимпиадах спортсмены Грузии завоевали). Наилучшим достижением считается 6-ое место сборной Грузии по фигурному катанию на Зимних Олимпийских Играх 2022 года в Пекине. Тогда наша сборная впервые попала в число десяти лучших команд Олимпиады , заняла пятое-шестое место вместе с КНР, но по техническим параметрам Китай получил пятое место, а Грузия –шестое. То выступление команды Грузии по фигурному катанию в мире расценили как большую сенсацию .Что касается Европейских зимних юношеских олимпийских фестивалей, Грузия за всю историю их проведения ( с 1991 года) имеет три медали, все они завоеваны в фигурном катании : Вахтанг Мурванидзе стал вице-чемпионом зимнего олимпийского фестиваля 1997 года, Ника Эгадзе в 2017 году завоевал бронзовую медаль, а Костя Супаташвили в 2023 году завоевал серебряную медаль.По мнению специалистов, в фестивале 2025 года у Грузии есть шансы завоевать как минимум одну медаль в фигурном катании. Есть основания надеяться на то, что 15-летня фигуристка Инга Гургенидзе, успешно выступающая в последние годы на международных соревнованиях, сможет завоевать медаль на фестивале 2025 года.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото: Рим, 19.12. 2024 фото с сайта НОКГ )





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