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В разных локациях Тбилиси проходят несколько акций – шествий


21.12.2024   17:22


В Тбилиси в разных локациях одновременно проходят несколько акций - шествий.

Граждане требуют освобождения задержаных в ходе нынешних протестов и проведения новых выборов.

К этому требованию присоединились и устроили шествие члены кампуса Кахи Бендукидзе. В шествии приняли участие педагоги, которые символически пришли к театру Васо Абашидзе и выразили солидарность находящимся в заключении актером Андро Чичинадзе.

Акцию-шествие в Тбилиси устроили и кутаисцы.

По словам участников, главное, что они хотят сказать, «отставка де-факто правительства, назначение новых выборов и освобождение всех политзаключенных».

У филармонии с требованием новых выборов собрались и сваны.

Они шествием присоединятся к анонсированной акции перед парламентом. Демонстранты принесли к филармонии баннеры с различными надписями: «У нас в Сванети нет света, но не темно», «Борьба за свободу – наше правило», «Давай Европу, говорю», «Моя Делика в Ушгули «группу» не повезет», «Сванская башня никогда не будет «башней»».

Кроме того, в течение дня акции-шествия планируют в Тбилиси представители разных краев.


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