

В разных локациях Тбилиси проходят несколько акций – шествий

21.12.2024 17:22





В Тбилиси в разных локациях одновременно проходят несколько акций - шествий.



Граждане требуют освобождения задержаных в ходе нынешних протестов и проведения новых выборов.



К этому требованию присоединились и устроили шествие члены кампуса Кахи Бендукидзе. В шествии приняли участие педагоги, которые символически пришли к театру Васо Абашидзе и выразили солидарность находящимся в заключении актером Андро Чичинадзе.



Акцию-шествие в Тбилиси устроили и кутаисцы.



По словам участников, главное, что они хотят сказать, «отставка де-факто правительства, назначение новых выборов и освобождение всех политзаключенных».



У филармонии с требованием новых выборов собрались и сваны.



Они шествием присоединятся к анонсированной акции перед парламентом. Демонстранты принесли к филармонии баннеры с различными надписями: «У нас в Сванети нет света, но не темно», «Борьба за свободу – наше правило», «Давай Европу, говорю», «Моя Делика в Ушгули «группу» не повезет», «Сванская башня никогда не будет «башней»».



Кроме того, в течение дня акции-шествия планируют в Тбилиси представители разных краев.





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