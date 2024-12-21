

Акция в поддержку Саакашвили прошла в Тбилиси в день его рождения

21.12.2024 18:29





Акция в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошла сегодня в Тбилиси.



21 декабря – день рождения Саакашвили. Политику исполнилось 57 лет.



После полудня несколько сотен сторонников и единомышленников собрались у клиники «Вивамед», куда Саакашвили перевели из тюрьмы в мае 2022 года.



«Президента, открывшего нашей стране путь в Европу, сегодня преследуют именно за реформаторские достижения, достигнутые после «революции роз». Мы должны положить конец этой исторической несправедливости, мы должны положить конец этому национальному позору и должны вернуть страну на путь европейского развития», — заявила Тина Бокучава, председатель основанной экс-президентом партии «Единое национальное движение».



Сегодня в 18:00 сторонники Саакашвили также планируют шествие под слоганом «Свободу Мише» от площади Республики к парламенту Грузии. На Руставели они присоединятся к проевропейской акции с требованием новых выборов.



В конце сентября 2020 года, незадолго до муниципальных выборов, Саакашвили тайно вернулся на родину впервые за восемь лет. В 2013 году он покинул Грузию после того, как закончился его второй президентский срок.



Сейчас Саакашвили является гражданином Украины. В 2016 году он занимал пост губернатора Одесской области. Позже возглавлял центр реформ при президенте Владимире Зеленском.



После смены власти в Грузии против экс-президента возбудили четыре уголовных дела, обвинив его в должностных преступлениях. Среди них растрата государственных средств на представительские расходы, а также помилование виновных в уголовных преступлениях лиц.



По двум делам политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы.



1 октября 2021 года Саакашвили был задержан в Тбилиси. Он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку. Вскоре его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси. Вскоре Саакашвили вернули в тюрьму, но из-за ухудшения здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он находится по настоящее время.





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