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Танцоры движутся в направлении проспекта Руставели рядами танца «Хоруми»
21.12.2024 21:31
С территории, прилегающей к большому концертному залу филармонии, грузинские танцоры движутся в направлении проспекта Руставели рядами Хоруми.
По имеющейся информации, они остановятся у оперы, откуда в танце переместятся к парламенту.
Стоящие на дороге автомобили сигналами выражают поддержку демонстрантам.
Сегодня в течение всего дня граждане Грузии - кутаисцы, аджарцы, рачинцы, мегрелы, сваны, месхи - собирались в разных местах и провели шествия по улицам города, в завершение, все придут к парламенту.
Демонстранты требуют освобождения задержанных во время протестов и проведения новых выборов.
К этому требованию присоединились и устроили шествие члены кампуса Кахи Бендукидзе, а также педагоги.
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