

Танцоры движутся в направлении проспекта Руставели рядами танца «Хоруми»

21.12.2024 21:31





С территории, прилегающей к большому концертному залу филармонии, грузинские танцоры движутся в направлении проспекта Руставели рядами Хоруми.



По имеющейся информации, они остановятся у оперы, откуда в танце переместятся к парламенту.



Стоящие на дороге автомобили сигналами выражают поддержку демонстрантам.



Сегодня в течение всего дня граждане Грузии - кутаисцы, аджарцы, рачинцы, мегрелы, сваны, месхи - собирались в разных местах и ​​провели шествия по улицам города, в завершение, все придут к парламенту.



Демонстранты требуют освобождения задержанных во время протестов и проведения новых выборов.



К этому требованию присоединились и устроили шествие члены кампуса Кахи Бендукидзе, а также педагоги.





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