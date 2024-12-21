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Танцоры движутся в направлении проспекта Руставели рядами танца «Хоруми»


21.12.2024   21:31


С территории, прилегающей к большому концертному залу филармонии, грузинские танцоры движутся в направлении проспекта Руставели рядами Хоруми.

По имеющейся информации, они остановятся у оперы, откуда в танце переместятся к парламенту.

Стоящие на дороге автомобили сигналами выражают поддержку демонстрантам.

Сегодня в течение всего дня граждане Грузии - кутаисцы, аджарцы, рачинцы, мегрелы, сваны, месхи - собирались в разных местах и ​​провели шествия по улицам города, в завершение, все придут к парламенту.

Демонстранты требуют освобождения задержанных во время протестов и проведения новых выборов.

К этому требованию присоединились и устроили шествие члены кампуса Кахи Бендукидзе, а также педагоги.


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