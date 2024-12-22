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Фактчекеры насчитали до 200 тысяч человек на вчерашней протестной акции в Тбилиси
22.12.2024 13:31
Вчерашняя проевропейская акция на проспекте Руставели в центре Тбилиси собрала около 200 тысяч человек, подсчитал Visioner.
По их данным, в момент пика на акции находились 186 835 человек.
Расчеты проводили с помощью платформы Mapchecking. Этот инструмент позволяет посчитать людей на конкретной территории с указанием плотности толпы.
Протестные акции в Тбилиси начались после парламентских выборов 26 октября. Регулярными и массовыми они стали, когда 28 ноября «Грузинская мечта» объявила о заморозке переговоров по вступлению ЕС как минимум на четыре года.
Главные требования протестующих – новые парламентские выборы и освобождение задержанных участников акций.
На митингах нет сцен и спикеров. Политики участвуют в них как рядовые граждане. Жители Тбилиси и других городов организуются в соцсетях. С недавних пор представители разных сфер, профессий и даже регионов стали устраивать тематические протестные марши.
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