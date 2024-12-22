

В Зугдиди, в здании бывшего рынка, где живет несколько семей, был пожар

22.12.2024 22:34





В Зугдиди был пожар. Возгорание произошло в двухэтажном здании бывшего рынка, в котором проживает несколько семей – беженцев из Абхазии.



По информации очевидцев, изначала возгорание возникло на первом этаже здания, а затем перекинулось и на второй этаж.



На месте работает несколько пожарно-спасательных групп. Эвакуация жильцов из здания уже осуществлена.



В настоящее время пожар локализован, однако, остается сильная задымленность.



Причины возникновения пожара в настоящее время не известны.





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