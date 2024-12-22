|
|
|
В Зугдиди, в здании бывшего рынка, где живет несколько семей, был пожар
22.12.2024 22:34
В Зугдиди был пожар. Возгорание произошло в двухэтажном здании бывшего рынка, в котором проживает несколько семей – беженцев из Абхазии.
По информации очевидцев, изначала возгорание возникло на первом этаже здания, а затем перекинулось и на второй этаж.
На месте работает несколько пожарно-спасательных групп. Эвакуация жильцов из здания уже осуществлена.
В настоящее время пожар локализован, однако, остается сильная задымленность.
Причины возникновения пожара в настоящее время не известны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна