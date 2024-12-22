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В Зугдиди, в здании бывшего рынка, где живет несколько семей, был пожар


22.12.2024   22:34


В Зугдиди был пожар. Возгорание произошло в двухэтажном здании бывшего рынка, в котором проживает несколько семей – беженцев из Абхазии.

По информации очевидцев, изначала возгорание возникло на первом этаже здания, а затем перекинулось и на второй этаж.

На месте работает несколько пожарно-спасательных групп. Эвакуация жильцов из здания уже осуществлена.

В настоящее время пожар локализован, однако, остается сильная задымленность.

Причины возникновения пожара в настоящее время не известны.


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