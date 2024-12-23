

ОВГ отказывается предоставлять своим сотрудникам дневное эфирное время, объясняя это техническими проблемами

23.12.2024 19:50





Десятки сотрудников Общественного вещателя Грузии 23 декабря провели короткую акцию протеста перед телевидением и потребовали от руководства выделить дневной эфир обсуждению общественно-политических вопросов, а не показу фильмов.



Участники акции заявляют, что дважды обращались по этому поводу к руководству вещателя: сначала с устной просьбой, которая была тут же отклонена, а затем с официальным письмом. По словам сотрудников, основной причиной отсутствия дневных выпусков новостей руководство назвало «технические проблемы».



«Мы, десятки сотрудников Общественного вещателя, понимаем свою роль и профессиональную ответственность в целом и особенно перед страной в это непростое время», — говорят сотрудники. «Мы считаем, что несем ответственность перед общественностью за то, что каждый из наших следующих шагов или планов в этом процессе были публичными».



Журналист и ведущий телерадиокомпании Васил Иванов-Чиковани заявил: «у нас есть возможность создавать новые программы, у нас есть для этого человеческие ресурсы и материально-техническая база. Единственное, чего нам не хватает – это воли и решимости ставить задачи, и мы готовы выполнить эти задачи в кратчайшие сроки».



Акция протеста подчеркивает существующую напряженность в деятельности Общественного вещателя Грузии, которая касается его роли в обеспечении своевременного освещения событий, особенно критических событий. Первая волна протестов началась 1 декабря, когда телекомпания не смогла осветить жестокое подавление полицией мирных демонстрантов.



В те дни множество протестующих перекрыли движение перед Общественным вещателем после того, как руководство канала отказалось пойти им навстречу вечером 1 декабря. Участники митинга потребовали отставки директора канала Тинатин Бердзенишвили и председателя Попечительского совета Васила Маглаперидзе. Протест граждан дал некоторые результаты. В частности, в последующие дни телекомпания предоставила эфир представителям гражданского общества и записала интервью с президентом Саломе Зурабишвили.



Общественный вещатель широко обвиняют в распространении пропаганды «Грузинской мечты» и отказе в предоставлении эфирного времени оппонентам. Маглаперидзе – бывший заместитель председателя «Грузинской мечты». Канал ранее обвинялся правозащитниками в серьезной предвзятости, а некоторые журналисты также говорили о цензуре.





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