

На базе III пехотной бригады прошло новогоднее мероприятие для детей военнослужащих

24.12.2024 12:08





В Кутаиси, на базе III пехотной бригады, прошел новогодний праздник для детей военнослужащих.



Грузинские певцы, аниматоры и сказочные герои создали новогоднее настроение детям погибших, раненых и действующих военнослужащих. Заместитель министра обороны Гела Геладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили поздравили детей с наступающим Рождеством и Новым годом.



В рамках мероприятия на территории военной базы была организована новогодняя деревня, где Дед Мороз раздавал новогодние подарки детям военных. Дети также приняли участие в различных развлекательных мероприятиях и осмотрели выставленную на базе военную технику.







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