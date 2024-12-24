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На базе III пехотной бригады прошло новогоднее мероприятие для детей военнослужащих


24.12.2024   12:08


В Кутаиси, на базе III пехотной бригады, прошел новогодний праздник для детей военнослужащих.

Грузинские певцы, аниматоры и сказочные герои создали новогоднее настроение детям погибших, раненых и действующих военнослужащих. Заместитель министра обороны Гела Геладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили поздравили детей с наступающим Рождеством и Новым годом.

В рамках мероприятия на территории военной базы была организована новогодняя деревня, где Дед Мороз раздавал новогодние подарки детям военных. Дети также приняли участие в различных развлекательных мероприятиях и осмотрели выставленную на базе военную технику.


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