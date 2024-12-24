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В Тбилиси пройдет проевропейский марш батумцев
24.12.2024 18:54
В четверг, 26 декабря, в 19:00 в Тбилиси состоится проевропейский марш батумцев.
Согласно анонсу, участники марша соберутся в парке Букия и проведут шествие в направлении парламента.
«Приглашаем вас на марш, где батумцы единым голосом выразят свою решительную волю — стать полноправными членами европейской семьи.
Батуми всегда был мультикультурным городом, где мирно сосуществовали люди разных национальностей, религий и культур. История нашего города — это история толерантности, диалога культур и прогрессивного мышления.
Сегодня, когда Грузия стоит перед историческим выбором, мы, батумцы, вновь подтверждаем нашу приверженность европейской идентичности. Это не просто политический выбор — это наш генетический код, наследие предков и будущее наших детей.
Во время марша мы объединим свои голоса от имени тысяч батумцев, для которых европейские ценности — демократия, свобода, верховенство закона и уважение прав человека — являются неотъемлемой частью жизни», — говорится в описании события на странице мероприятия в Facebook.
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