

В Тбилиси пройдет проевропейский марш батумцев

24.12.2024 18:54





В четверг, 26 декабря, в 19:00 в Тбилиси состоится проевропейский марш батумцев.



Согласно анонсу, участники марша соберутся в парке Букия и проведут шествие в направлении парламента.



«Приглашаем вас на марш, где батумцы единым голосом выразят свою решительную волю — стать полноправными членами европейской семьи.



Батуми всегда был мультикультурным городом, где мирно сосуществовали люди разных национальностей, религий и культур. История нашего города — это история толерантности, диалога культур и прогрессивного мышления.



Сегодня, когда Грузия стоит перед историческим выбором, мы, батумцы, вновь подтверждаем нашу приверженность европейской идентичности. Это не просто политический выбор — это наш генетический код, наследие предков и будущее наших детей.



Во время марша мы объединим свои голоса от имени тысяч батумцев, для которых европейские ценности — демократия, свобода, верховенство закона и уважение прав человека — являются неотъемлемой частью жизни», — говорится в описании события на странице мероприятия в Facebook.





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