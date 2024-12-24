

Международные медицинские эксперты установили факт пыток в отношении задержанных на акциях в Грузии

24.12.2024 19:02





Предварительные выводы четырех международных и трех местных организаций — имели место факты пыток со стороны полиции в отношении участников акций протестов, что подтверждается международной медицинской экспертизой.



Выяснилось, что международные эксперты провели независимое медицинское обследование 11 жертв, заявив, что имели место случаи применения пыток.



Ведущие эксперты мира сравнили тактику действий полиции Грузии с методами разгона акций в Минске в 2020 году беларуского ОМОНа.



В своем отчете эксперты особо отмечают, что в 2020 году они также оценивали нападения полиции на демонстрантов в Беларуси, и утверждают, что примененная в Грузии сила в отношении протестующих была чрезмерно высокой, что указывает на «широко распространенную целенаправленную практику, целью которой является причинение повреждений в области головы с использованием физической силы».



Медицинские эксперты, которые посетили страну, провели осмотр 11 человек. Каждое обследование длилось около одного часа, в то время как в бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули тех же людей отпускали через 5-10 минут.



Судебно-медицинские доказательства показывают тревожную картину травм, особенно часто встречаются повреждения лица и головы. Многие пострадавшие получили тяжелые травмы, включая перелом носовой кости, сотрясение мозга и масштабные повреждения мягких тканей, — заявили представители неправительственных организаций на сегодняшней пресс-конференции.





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