

Human Rights Watch публикует подробный отчет о последних акциях протеста в Грузии

24.12.2024 19:12





Human Rights Watch публикует подробный отчет «Georgia. Brutal Police Violence Against Protesters» о последних акциях протеста в Грузии, отмечая, что полиция использовала жестокое насилие против мирных демонстрантов в Тбилиси.



HRW заявляет, что полиция применяла масштабные и карательные действия, разгоняя протестующих, насильственно задерживая их и избивая. Также указывается, что задержанные подвергались пыткам и иным неподобающим обращениям в отделениях полиции.



HRW побеседовали с десятком пострадавших от полицейского насилия, которые рассказали, что получили травмы головы — сотрясения мозга, а также множественные переломы носа, лицевых костей, ребер и конечностей, и другие травмы по всему телу.



Отмечается, что во время акций полиция носила противогазы или черные маски, не имея идентификационных знаков. А теперь премьер "Грузинской мечты" наградит медалями сотрудников МВД, против которых Запад ввел санкции за их роль в насильственном разгоне.



«Уровень насилия со стороны властей против мирных демонстрантов является шокирующим, открыто репрессивным и нарушает как внутренние, так и международные нормы Грузии. Масштаб неподобающего обращения со стороны полиции и неспособность правительства привлечь виновных к ответственности указывает на то, что насилие либо было разрешено, либо оправдано», — заявил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.



«Более недели правительство отвечало на протесты большим количеством слезоточивого газа, водометов, а иногда и резиновыми пулями, чтобы неоднократно разогнать в основном мирную толпу.

Полиция преследовала, окружала, нападала и избивала группы демонстрантов и затаскивала отдельных протестующих за полицейские линии, где другие сотрудники продолжали наносить им удары дубинками, пинать и избивать.



По данным местных мониторинговых групп, с 28 ноября власти арестовали более 460 демонстрантов, большинству из которых предъявлены административные обвинения, а примерно 30 — уголовные. По данным правозащитных групп, более 300 арестованных заявили о жестоком обращении и пытках во время или после ареста, причем по меньшей мере 80 из них потребовалась госпитализация».



HRW также заявляет, что партнеры Грузии должны требовать независимого расследования насилия после выборов. В этом контексте государства-члены ЕС должны использовать глобальную систему санкций ЕС в области прав человека для введения санкций против тех официальных лиц, которые ответственны за избиение и насилие против участников акций протеста. Организация также отмечает, что ЕС должен усилить помощь гражданскому сектору и СМИ в Грузии.





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