

«Свободу декану и студентам» - акция-перфоманс в Батуми

24.12.2024 19:17









Арестованные студенты Гиорги Давитадзе, Андро Какабадзе, Давит Гианидзе и Гурам Микеладзе. Их обвиняют в групповом нападении. Если их вина будет доказана, их могут лишить свободы на срок до двух лет.



Инцидент произошёл 3 декабря, когда студенты вывесили протестный баннер, который сняла преподавательница Теа Цагуриа. Между Джорбенадзе и Цагуриа завязался спор, после чего она вызвала своего мужа, сотрудника мэрии Иракли Девадзе, прибывшего с другом Иракли Накашидзе. Следствие утверждает, что профессор и студенты напали на Девадзе и его спутника.



Адвокат подсудимых представил доказательства смс-угроз со стороны Девадзе, отправленных декану Джорбенадзе перед инцидентом, а также видеозапись, где первым применяет силу Накашидзе.



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Суд отказался рассматривать данные материалы.



У защиты задержанных были вопросы к задержке начала расследования и проведению экспертизы "пострадавших".



Защита также призывала суд увидеть, что нет необходимости в предварительном заключении задержанных. Четверо студентов Батумского университета искусств и его декан Мамука Джорбенадзе по решению суда 11 декабря оставлены под арестом в качестве меры пресечения.Арестованные студенты Гиорги Давитадзе, Андро Какабадзе, Давит Гианидзе и Гурам Микеладзе. Их обвиняют в групповом нападении. Если их вина будет доказана, их могут лишить свободы на срок до двух лет.Инцидент произошёл 3 декабря, когда студенты вывесили протестный баннер, который сняла преподавательница Теа Цагуриа. Между Джорбенадзе и Цагуриа завязался спор, после чего она вызвала своего мужа, сотрудника мэрии Иракли Девадзе, прибывшего с другом Иракли Накашидзе. Следствие утверждает, что профессор и студенты напали на Девадзе и его спутника.Адвокат подсудимых представил доказательства смс-угроз со стороны Девадзе, отправленных декану Джорбенадзе перед инцидентом, а также видеозапись, где первым применяет силу Накашидзе.На видео , которое прикладывают в качестве доказательства, и вовсе видно, что произошла обычная стычка.Суд отказался рассматривать данные материалы.У защиты задержанных были вопросы к задержке начала расследования и проведению экспертизы "пострадавших".Защита также призывала суд увидеть, что нет необходимости в предварительном заключении задержанных.





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