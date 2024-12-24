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«Свободу декану и студентам» - акция-перфоманс в Батуми
24.12.2024 19:17
Четверо студентов Батумского университета искусств и его декан Мамука Джорбенадзе по решению суда 11 декабря оставлены под арестом в качестве меры пресечения.
Арестованные студенты Гиорги Давитадзе, Андро Какабадзе, Давит Гианидзе и Гурам Микеладзе. Их обвиняют в групповом нападении. Если их вина будет доказана, их могут лишить свободы на срок до двух лет.
Инцидент произошёл 3 декабря, когда студенты вывесили протестный баннер, который сняла преподавательница Теа Цагуриа. Между Джорбенадзе и Цагуриа завязался спор, после чего она вызвала своего мужа, сотрудника мэрии Иракли Девадзе, прибывшего с другом Иракли Накашидзе. Следствие утверждает, что профессор и студенты напали на Девадзе и его спутника.
Адвокат подсудимых представил доказательства смс-угроз со стороны Девадзе, отправленных декану Джорбенадзе перед инцидентом, а также видеозапись, где первым применяет силу Накашидзе.
На видео, которое прикладывают в качестве доказательства, и вовсе видно, что произошла обычная стычка.
Суд отказался рассматривать данные материалы.
У защиты задержанных были вопросы к задержке начала расследования и проведению экспертизы "пострадавших".
Защита также призывала суд увидеть, что нет необходимости в предварительном заключении задержанных.
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