

Активист Саба Схвитаридзе рассказал о своём задержании и избиении со стороны силовиков

25.12.2024 00:28





Саба Схвитаридзе, задержанный в начале декабря по обвинению в нанесении вреда здоровью полицейскому, в своём посте на Facebook поделился подробностями своего задержания и избиения. На данный момент он находится под предварительным заключением.



По словам активиста, после задержания ему не сообщили причину ареста, а уже в отделении полиции подвергли физическому насилию.



«Впервые у меня есть возможность рассказать, как всё произошло. Меня задержали ночью, около 1-2 часов, на дороге Зестафони. Меня остановила патрульная полиция, я был с отцом. После того как мне надели наручники, я потребовал объяснить причину задержания и включить нагрудную камеру. Камеру включили лишь на несколько секунд, а затем снова выключили. Причину задержания мне так и не объяснили».



Схвитаридзе также рассказал, что по дороге в Тбилиси его передали оперативникам, которые продолжили игнорировать его запросы о разъяснении причин задержания. По прибытии в главное управление полиции Тбилиси ему сообщили, что он находится там в статусе свидетеля. После этого его подняли на пятый этаж, где началось избиение.



«В кабинет вошли четверо сотрудников в масках и начали меня избивать. Они били меня по бокам, в голову и пытались сломать руку. Я несколько раз терял сознание. Когда я просил вызвать скорую, мне сказали, что это сделают позже».



Схвитаридзе также рассказал о словесных унижениях и очередных избиениях во время допроса. Несмотря на давление, он отказался подписывать протоколы.



«В изоляторе сотрудники относились ко мне корректно. Я смог встретиться с омбудсменом, который записал мои показания. Однако представители специального следственного органа дали понять, что дело будет рассмотрено только в удобной для них форме.

С любовью, Саба. Из шестой тюрьмы в Рустави».





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