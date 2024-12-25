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Это поколение не хочет, чтобы Грузия превратилась в российскую губернию - Нино Сухишвили
25.12.2024 00:34
Генеральный директор Национального балета Грузии "Сухишвили" Нино Сухишвили высказалась сегодня о процессах в Грузии в эфире телеканала TV Pirveli. По ее словам, «как глава семьи традиционно несёт ответственность за свою семью, так и власть должна нести ответственность за народ».
"Это поколение, которое родилось в свободной Грузии. Оно борется за свою страну, за будущее и за свободу. Свобода — это не просто слово, её нужно завоевывать, за неё нужно бороться.
Это поколение не остановится, не подчинится, они не хотят, чтобы Грузия превратилась в российскую губернию. Они хотят будущего для себя. Это то поколение, в которое нужно инвестировать, поддерживать, слушать.
Разве не правительство несёт ответственность за раскол общества? Разве тот факт, что у человека другое мнение, означает, что он не является твоим гражданином? Мы ведь традиционная страна, и как глава семьи традиционно несёт ответственность за свою семью, так и власть должна нести ответственность за народ.
Вина в том, что нация разделена, лежит на них. Вина в том, что эти молодые люди ночами стоят на улицах. Это ведь сотни тысяч человек, а не 300–400, которые не сдадутся. И это будет продолжаться, сколько бы времени ни понадобилось, даже если это будет продолжаться бесконечно. Я верю, что эти молодые люди добьются своего, потому что они знают: их будущее — в Европе, в демократической стране".
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