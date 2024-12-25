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Сегодня день интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Ильи II
25.12.2024 11:43
Сегодня грузинская православная церковь празднует день интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского Ильи II.
Информацию распространяет Государственное агентство по вопросам религии.
„23 декабря 1977 года Синод избрал Илью II Католикосом-Патриархом всея Грузии. 25 декабря того же года в кафедральном соборе Светицховели состоялась его интронизация.
Патриарх всея Грузии является видным религиозным лидером и общественным деятелем XX-XXI вв., внесшим огромную лепту в восстановлении автокефалии грузинской церкви в истории независимой Грузии.
Государственное агентство по вопросам религии с большим уважением поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Пицунды и Цхум-Абхазети Илью II с Днем интронизации, желает ему долгих лет жизни и здоровья во благо нашей страны и народа“, - говорится в заявлении.
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