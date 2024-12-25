

В Тбилиси построили Центр управления популяции бездомных животных

25.12.2024 14:47





На территории муниципального приюта для животных построен новый современный Центр управления популяцией бездомных животных.



Как заявил сегодня на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, центр готов обслуживать столицу 24 часа в сутки.



«Как вы знаете, указанное направление является серьезным вызовом для столицы, поэтому мы поставили перед собой задачу решить эту проблему и предпринимаем соответствующие шаги современным, цивилизованным способом. Этот проект позволит нам передать в приют больше животных с целью стерилизации-кастрации, что, как известно, является единственным наиболее эффективным и гуманным, апробированным в мире методом снижения количества животных, живущих на улицах», — сказал Каха Каладзе.



По его словам, в рамках проекта были организованы и полностью оборудованы отдельные вольеры, лаборатория, операционный блок, послеоперационный зал и другая необходимая инфраструктура.



Кроме того, как отметил мэр столицы, новый центр изолирован от существующего здания приюта, и животных туда будут переводить только с целью стерилизации и кастрации, что очень важно с точки зрения эффективности управления заболеванием.





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