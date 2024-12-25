

Дзюдоист Лаша Бекаури снял видео со львенком, который мог попасть в Грузию нелегально

25.12.2024 21:08





Известный грузинский дзюдоист Лаша Бекаури ввязался в скандал. Спортсмен опубликовал в соцсети Instagram видео, на котором он ведет автомобиль со львенком на пассажирском сидении. Откуда у Бекаури львенок, пытаются выяснить местные СМИ, однако пока безуспешно. В интервью Netgazeti директор тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе заявил, что он мог попасть в Грузию только контрабандой.



«Это не львенок зоопарка, у нас сейчас вообще нет львят, только взрослые особи… Такое опасное животное можно содержать в неволе только в том случае, если у этого есть конкретная цель: для консервации, научных целей, чему и служит зоопарк. В противном случае я не считаю целесообразным держать дома диких животных для того, чтобы играть с ними», — говорит Гуриелидзе.



Директор зоопарка также поясняет, что таможня могла пропустить в Грузию львенка только при наличии специального разрешения Министерства охраны окружающей среды. Ввоз диких животных, особенно находящихся под угрозой исчезновения, возможен только в научных целях, заявляет он.





Разные СМИ сообщают, что Бекаури с большой вероятностью нарушил УК Грузии, а конкретно статью 3021 , согласно которой совершенный группой нелегальный экспорт, импорт, реэкспорт видов, попадающих под международную конвенцию об охране дикой флоры и фауны, наказывается лишением свободы от двух до четырех лет





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