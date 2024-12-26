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Электронные сигареты употребляют 11.3%, а табак - 11.6% учащихся - НЦКЗ
26.12.2024 12:48
По информации главы Департамента незаразных заболеваний Национального центра контроля за заболеваниями Лелы Стуруа, по данным последнего исследования, на сегодняшний день электронные сигареты употребляют 11.3%, а табак - 11.6% учащихся.
Более конкретно, согласно совместному исследованию Национального центра контроля за заболеваниями и ВОЗ GYTS (глобальное исследование потребления табака среди молодежи), в настоящее время сигареты курят 5.2%, а некурительный табак – 4,2% учащихся.
По разъяснению Лелы Стуруа, по статистике, подростки в возрасте 16 лет после электронных сигарет переходят на обычный табак.
„Согласно исследованию, проведенному в 2024 году, подростки в возрасте16 лет больше всего используют электронные сигареты, далее идет традиционный табак“,- отметила Стуруа.
По данным того же исследования, 35.7% учащихся находятся дома под воздействием табачного дыма, а 36.6% - находятся под его воздействием в закрытых общественных зданиях.
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