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На сайте Национального архива опубликована фотоколлекция исторических памятников
26.12.2024 17:52
В Интернете стали доступны более 150 фотодокументов, изображающих грузинские исторические памятники, сделанные в XIX, XX и XXI веках, хранящиеся в Национальном архиве Грузии.
Как отмечают в Национальном архиве, фотографии церквей-монастырей, замков-городов и других исторических зданий являются важным визуальным источником для изучения различных исторических памятников.
В коллекцию также вошли фотографии современного периода, сделанные в рамках проекта «Экспедиции Национального архива».
«Проект способствует документированию и архивированию грузинского культурного наследия», — отмечают в Национальном архиве.
Коллекцию можно посмотреть по ссылке.
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