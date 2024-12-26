

На сайте Национального архива опубликована фотоколлекция исторических памятников

26.12.2024 17:52









Как отмечают в Национальном архиве, фотографии церквей-монастырей, замков-городов и других исторических зданий являются важным визуальным источником для изучения различных исторических памятников.



В коллекцию также вошли фотографии современного периода, сделанные в рамках проекта «Экспедиции Национального архива».



«Проект способствует документированию и архивированию грузинского культурного наследия», — отмечают в Национальном архиве.



Коллекцию можно посмотреть

В Интернете стали доступны более 150 фотодокументов, изображающих грузинские исторические памятники, сделанные в XIX, XX и XXI веках, хранящиеся в Национальном архиве Грузии.Как отмечают в Национальном архиве, фотографии церквей-монастырей, замков-городов и других исторических зданий являются важным визуальным источником для изучения различных исторических памятников.В коллекцию также вошли фотографии современного периода, сделанные в рамках проекта «Экспедиции Национального архива».«Проект способствует документированию и архивированию грузинского культурного наследия», — отмечают в Национальном архиве.Коллекцию можно посмотреть по ссылке





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