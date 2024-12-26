

Есть подозрения, что сотрудников увольняют по политическому признаку — Объединение соцработников

26.12.2024 21:23





По информации Объединения социальных работников, со следующего года контракты части социальных работников, работающих в Национальном агентстве пробации, не будут продлены. В профсоюзе предполагают, что причиной таких решений могут быть политические взгляды этих людей.



В объединении утверждают, что увольнения происходят на фоне нехватки опытных и профессиональных кадров.



«Это решение стало неожиданностью для всех, поскольку до сих пор эти темы не обсуждались руководителями департаментов и отделов, социальные работники получили задания и продолжили свою работу в обычном режиме.



В то же время в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных социальных работников, из-за чего работникам зачастую приходится работать сверхурочно в ущерб своему личному психологическому и физическому здоровью. Этот факт часто отмечают сами работодатели социальных работников. Соответственно, не было необходимости сокращать штат, а (следовало сделать) наоборот», — читаем в заявлении.



По их данным, в числе увольняемых находиться единственный социальный работник и психолог Кутаисского центра помощи несовершеннолетним.



«Без работы этих специалистов работа центра невозможна», — говорят в ассоциации.



По данным Netgazeti, социальные работники собираются встретиться с руководством в течение дня и выслушать объяснения. Однако ведомство перенесло время встречи. Пока неизвестно, удастся ли им получить ответы от руководства.



Netgazeti обратилась в Агентство пробации, где на наши вопросы пообещали ответить в течение дня. Материал будет обновлен в случае получения ответов.





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