

Сотрудница мэрии Тбилиси заявляет, что ее уволили за политические взгляды

27.12.2024 20:07





Сотрудница столичной мэрии Нино Кикнадзе пишет, что Тбилисская мэрия разорвала с ней трудовой договор – она связывает это со своими политическими взглядами и отмечает, что об этом ей сообщили сегодня, 27 декабря, сказав, что договор будет расторгнут с 1 января.



Кикнадзе отмечает, что благодаря именно ее труду Тбилиси получил статус Всемирной столицы книги ЮНЕСКО и стал членом сети креативных городов ЮНЕСКО. Однако, с января 2025 года ее контракт не будет продлен из-за политических взглядов.



"В сети Всемирных столиц книги 25 городов, в сети креативных городов также 25, мне придется объяснять представителям минимум 50 городов по всему миру, что меня уволили из-за протеста против изменения европейского курса страны".



Нино добавила, что в текущей ситуации, когда задержаны около 500 человек и 44 гражданина находятся в незаконном заключении, трудно говорить о служебной расправе, но это часть репрессий.





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