

Лучшим грузинским футболистом года назван Георгий Мамардашвили

27.12.2024 20:53





Грузинский вратарь английского "Ливерпуля" и сборной Грузии Георгий Мамардашвили назван лучшим футболистом 2024 года. Сейчас он выступает за испанскую «Валенсию» на правах аренды.



Последние четыре года это звание бессменно носил футболист итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.



27 декабря в отеле Pullman состоялась ежегодная церемония вручения наград Федерации футбола Грузии GFF Awards 2024.



Итоговое мероприятие года началось с выступления Левана Кобиашвили. Президент Федерации футбола Грузии отметил успехи, достигнутые грузинским футболом в 2024 году. Среди них — исторический дебют национальной сборной на чемпионате Европы и квалификация на молодежный чемпионат Европы. Он рассказал о прогрессе женской национальной и молодежной сборных.



В заключительном мероприятии года SFF приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Президент Федерации футбола Леван Кобиашвили вручил им памятные футболки.



Главный тренер женской сборной Ирис Антман была награждена специальным призом за успехи с женской командой, в том числе за выход в плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы впервые в истории.



Для определения номинантов на премию GFF Awards 2024 в опросе приняли участие ветераны футбола, представители Ассоциации спортивных журналистов, а также представители клубов Женской лиги и Лиги футзала.





Награждены:

Медали Александра Чиваадзе (U17) - Саба Харебашвили («Динамо» Тбилиси), Андрия Бараташвили («Динамо» Тбилиси), Мате Шатиришвили («Динамо» Тбилиси)



Медали Александра Чивадзе (U19) - Саба Самушия («Динамо» Тбилиси), Вахтанг Салия («Динамо» Тбилиси), Цотне Берелизе («Динамо» Тбилиси)



Лучший молодой футболист - Саба Гогличидзе («Эмполи», Италия)



Лучший игрок футзала - Гиорги Гавтадзе



Лучший футболист-женщина - Теона Бакрадзе



Лучший футболист Грузии - Георгий Мамардашвили.





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