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Сегодня в городах Грузии пройдет акция «Цепь единства»
28.12.2024 13:49
28 декабря, по прошествии месяца после начала акций протеста, в городах Грузии пройдет "Цепь единства". В живую цепь в масштабах всей страны граждане встанут в 15:00 по местному времени.
В Тбилиси живая цепь пройдет: на мосту Вахушти; мосту Царицы Тамар; мосту Галактиона; мосту Саарбрюккен; мосту Бараташвили, мосту Мира; Метехском мосту.
Живая цепь будет проходить также в разных городах Грузии.
Напомним, что акции протеста начались после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 28 ноября, согласно которому вопрос вступления Грузии в Евросоюз не будет внесен в повестку дня до конца 2028 года.
Главные требования участников акций протеста остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе акций протеста.
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