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Прошло 68 лет с начала первого телевещания в Грузии


30.12.2024   13:52


Прошло 68 лет с начала первого телевещания в Грузии.

30 декабря 1956 года с 40-метровой студии, построенной на плато Фуникулёра, был передан первый телевизионный сигнал. На начальном этапе в составе телевидения было всего 26 сотрудников и одна камера. В условиях небольшой макетной студии в телевизионных передачах участвовали: Галактион Табидзе, Ираклий Абашидзе, Иосеб Гришашвили, Арнольд Чикобава, Георгий Леонидзе, Григол Абашидзе, Нодар Думбадзе, Мурман Лебанидзе, Иосеб Нонешвили, Анна Каландадзе и другие. Также известные актеры: Серго Закариадзе, Сесилия Такаишвили, Верико Анджапаридзе, Медея Джапаридзе и другие.

В 1957 году у стадиона «Динамо» в Тбилиси была впервые установлена передвижная телевизионная станция, после чего начались регулярные прямые репортажи футбольных матчей. Первые комментаторы, Эроси Манджаладзе и Котэ Махарадзе, завоевали огромную любовь зрителей.

Информационная служба грузинского телевидения под названием «Моамбе» была создана 4 января 1968 года. В том же году в Тбилиси началось цветное телевещание, и Грузия вошла в список стран, имеющих цветное телевидение.

В золотом фонде Первого канала Грузии хранятся уникальные записи мирового значения.

В 2025 году исполнится 100 лет с момента первого радиовещания в Грузии. Радио Грузии, первое в Закавказье, начало своё вещание в 1925 году.


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