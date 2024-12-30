

Ущерб одного из избитых спецназом граждан Грузии на акциях протеста составил $68 000

30.12.2024 15:15





Полицейские избили до больницы основателя "Crypto Bazari" Автандила Кучава, украли телефон из-за чего он потерял криптоактивы на сумму $68 000.



Кучава был избит полицией на протестной акции 30 ноября. У него были диагностированы черепно-мозговая травма и переломы ребер. По его словам, во время избиения у него отобрали мобильный телефон, в котором находился временный криптокошелек, и он планировал записать 12-словную фразу для восстановления доступа к кошельку после возвращения домой. Поскольку из-за действий полиции он не смог этого сделать, он потерял доступ к криптокошельку и, соответственно, к активам.



Кучава просил тех, кто взял его телефон, вернуть ему устройство – для этого он планировал заплатить в два раза больше стоимости телефона и отдать 30% своих криптоактивов 23 тысячи долларов.



Однако, сегодня он сообщил, что из его телефона удалили iCloud, и теперь доступ к этому криптокошельку через это устройство невозможен.



"Короче, все закончилось. Из моего мобильного удалили iCloud, -$56 000 криптоактивов и -12 000 USDT.



В итоге из-за всего этого я потерял $68 000.



Вчера была последняя надежда, что тот, кто взял этот iPhone, не сделал этого, но с устройства iCloud тоже пропал. Как и ожидалось, восстановление кошелька не произошло.





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