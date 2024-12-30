

«Объединение соцработников» начинает коллективный спор против Национального агентства пробации

30.12.2024 18:15





«Объединение социальных работников» начинает коллективный спор против Национального агентства пробации Грузии.



В обращении к министру здравоохранения Михаилу Сарджвеладзе и руководителю Национального агентства пробации Владимиру Хеладзе помимо прочего, объединение потребовало назначить посредника от Минтруда для разрешения спора мирным путем, в соответствии с Трудовым кодексом Грузии.



В качестве основания для возбуждения спора «Объединение социальных работников» приводит нарушение работодателем прав и свобод человека, предусмотренных законодательством Грузии, разногласия относительно условий индивидуального трудового договора, заключенного между работником и работодателем, нарушение индивидуального трудового договора или условий труда.



В заявлении указано, что объем труда работников непропорционально велик, что «создает угрозу их здоровью». Кроме того, у работников «низкая заработная плата, работодатель не определил правила оплаты сверхурочной работы и (или) не оплачивает сверхурочную работу».



На основании всего вышеизложенного требованиями работников в рамках коллективного спора являются:



1. Пожизненные трудовые договоры должны быть заключены с членами профессионального союза, в том числе с Мариам Бурджанадзе, Мариам Сирадзе, Марикой Ткешелашвили и Анной Энделадзе, с которыми с 1 января 2025 года должны быть продлены бессрочные трудовые договоры;



2. Определить максимальное количество текущих дел социальных работников, в частности, текущее дело каждого социального работника не должно превышать 50 дел;



3. Минимальная заработная плата принимаемых работников определяется в размере 2500 лари.



4. Ставка оплаты сверхурочной работы определяется в 1,5-кратном размере часовой ставки, а правила оплаты сверхурочной работы определяются по согласованию с профсоюзом.



«В соответствии с пунктом 3 статьи 63 Трудового кодекса Грузии, на любой стадии переговоров сторона имеет право обратиться в письменной форме к министру с просьбой о назначении посредника по спору для начала медиации.



Мы пользуемся правом, предусмотренным законом, и сообщаем Вам, что начинаем коллективный спор с работодателем по правилам, установленным Трудовым кодексом Грузии.



Поскольку мы хотим разрешить спор посредством медиации, просим назначить посредника по спору для разрешения коллективного спора между работодателем и его работниками по соглашению», — говорится в заявлении, направленном Михаилу Сарджвеладзе и Владимиру Хеладзе.



По данным «Объединения социальных работников», контракты части социальных работников, работающих в Национальном агентстве пробации, со следующего года не будут продлены. В организации предполагают, что причиной могут быть политические взгляды этих людей.



В профсоюзе утверждают, что квалифицированных социальных работников увольняют на фоне нехватки опытных и профессиональных кадров как в этом ведомстве, так и в стране в целом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





