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Илия Второй поздравил псевдопрезидента с избранием на пост


30.12.2024   19:04


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост «президента» Грузии.

Илия Второй пожелал Михаилу Кавелашвили успехов в дальнейшей работе.

«Сердечно поздравляю вас со славным праздником Рождества Христова и Новым годом. Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Грузии и желаю Вам успехов в Вашей высокой службе», — говорится в поздравительном письме.


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