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Илия Второй поздравил псевдопрезидента с избранием на пост
30.12.2024 19:04
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост «президента» Грузии.
Илия Второй пожелал Михаилу Кавелашвили успехов в дальнейшей работе.
«Сердечно поздравляю вас со славным праздником Рождества Христова и Новым годом. Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Грузии и желаю Вам успехов в Вашей высокой службе», — говорится в поздравительном письме.
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