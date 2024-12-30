

Илия Второй поздравил псевдопрезидента с избранием на пост

30.12.2024 19:04





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост «президента» Грузии.



Илия Второй пожелал Михаилу Кавелашвили успехов в дальнейшей работе.



«Сердечно поздравляю вас со славным праздником Рождества Христова и Новым годом. Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Грузии и желаю Вам успехов в Вашей высокой службе», — говорится в поздравительном письме.







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