

Апелляционный совет удовлетворил жалобу Государственного университета имени Ильи

30.12.2024 22:53





Апелляционный совет не согласился с решением совета по аккредитации о предоставлении университету условной аккредитации. Теперь совет по аккредитации обязан повторно рассмотреть вопрос о статусе университета.



В октябре этого года совет по аккредитации предоставил университету Илии Чавчавадзе условную аккредитацию с мониторингом через год, несмотря на то, что группа экспертов — как местных, так и международных — дала университету высшие оценки по всем стандартам.



Ректор университета Нино Доборджинидзе заявила, что они были шокированы и возмущены решением совета, поскольку университет Ильи получил высшие оценки по всем стандартам. По её словам, решение совета не основывалось на документации и ряде оценок, которыми они располагали.



Совет утверждал, что изменил критерии оценки по определённым стандартам, но не уведомил об этом университет, что, по мнению Добрджинидзе, является серьёзным нарушением.



Образовательные эксперты считают, что предоставление условной аккредитации университету носит политический характер.



Ректор университета Нино Добрджинидзе была одной из первых, кто открыто выступил против российского закона и активно участвовал в антироссийских акциях.



Пропагандисты правящей партии "Грузинская мечта" организовали кампанию против Нино Добрджинидзе, пытаясь дискредитировать её личность. Учёные выразили солидарность ректору, назвав происходящее похожим на методы советских репрессий.



"Это напоминает советские репрессивные методы," — заявили профессора, выступившие в поддержку Добрджинидзе.





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