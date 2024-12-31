

Гибель подростков в ДТП спровоцировала беспорядки в грузинском селе Нахидури

31.12.2024 10:37





Ситуация 30 декабря вечером накалилась до предела в селе Нахидури Болнисского муниципалитета Грузии.



В результате аварии на трассе Болниси-Марнеули погибли двое местных подростков: один – на месте, второй – позже, уже в больнице. Также пострадали еще двое молодых людей, переходивших дорогу.



По информации СМИ и очевидцев, нетрезвый водитель, предположительный виновник аварии не покинул место происшествия, местные жители вступили с ним в физическую конфронтацию. Водитель попытался укрыться в машине скорой помощи, после чего граждане перевернули автомобиль. На место был вызван спецназ, полиция ограничила автомобильное движение.





Медсестра службы скорой помощи Болниси Ана Абрамишвили в беседе с грузинской службой Радио Свобода рассказала, что местные жители проявляли агрессию по отношению к скорой помощи, потому что, по её словам, «они думали, что врачи хотели увезти с места происшествия избитого водителя».



«Когда одна часть местных жителей начала раскачивать машину скорой помощи, другая часть вывела членов бригады из автомобиля. Иначе не знаю, что бы произошло. Физически членов бригады скорой помощи никто не тронул», – сказала она.



По информации МВД, водитель задержан. Уголовное дело возбуждено по статье 276 УК Грузии – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.



Позже МВД опубликовало дополнительную информацию, согласно которой во время беспорядков пострадали несколько силовиков и восемь граждан, часть из которых остается в медучреждениях.



Болнисский муниципалитет с преимущественно азербайджанским населением входит в состав края Квемо-Картли на юге Грузии.





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