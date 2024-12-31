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Скончался журналист Георгий Лаперашвили


31.12.2024   16:48


Скончался журналист и продюсер Георгий Лаперашвили. В последние годы он работал в телекомпании "Формула".

Информацию в связи с этим распространила телекомпания "Формула".

"Сегодня у нас день скорби – скончался наш коллега и друг Георгий Лаперашвили. Безвременная кончина Лапера является безмерной персональной и профессиональной утратой. Соболезнуем и присоединяемся к трауру членов его семьи, друзей и коллег”, - говорится в заявлении.


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