

Скончался журналист Георгий Лаперашвили

31.12.2024 16:48





Скончался журналист и продюсер Георгий Лаперашвили. В последние годы он работал в телекомпании "Формула".



Информацию в связи с этим распространила телекомпания "Формула".



"Сегодня у нас день скорби – скончался наш коллега и друг Георгий Лаперашвили. Безвременная кончина Лапера является безмерной персональной и профессиональной утратой. Соболезнуем и присоединяемся к трауру членов его семьи, друзей и коллег”, - говорится в заявлении.







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