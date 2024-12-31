

Сотрудницу департамента туризма и курортов Аджарии уволили с работы по политическим причинам

31.12.2024 17:44





Тамар Ломадзе заявила в своём посте на Facebook, что причиной её увольнения стала политическая мотивация.



"Сегодня меня вызвали и сообщили, что контракт не будет продлён. Ранее меня спрашивали, собираюсь ли я менять свою позицию и перестану ли участвовать в акциях.



Те, кто меня знают, понимают, какой был мой ответ: если я считаю что-то неправильным, я буду протестовать на всех доступных платформах," — написала она.



Тамар Ломадзе работала в департаменте туризма последние два года в отделе стимулирования внутреннего туризма и общественных связей. До этого, с 2016 года, она занимала разные должности. За всё это время, по её словам, она никогда не получала никаких замечаний по работе.



"Я всегда выкладывалась больше, чем требовалось. Чувство несправедливости меня переполняет. Я искренне не понимаю, как можно хотеть жить в стране, где людей увольняют за выражение собственного мнения.

Грузия обязательно станет частью европейской семьи," — заявила она.





После того как ряд сотрудников государственных структур поддержали евроинтеграцию Грузии и дистанцировались от заявления премьер-министра "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе о приостановке переговоров с ЕС до 2028 года, правительство внесло изменения в закон о публичной службе. Эти изменения, как утверждают юристы, являются репрессивными и недемократическими, что позволило начать увольнения критически настроенных сотрудников.



Попытка журналистов связаться с заместителем главы департамента туризма Тамар Каикацишвили осталась безуспешной. Ранее, в 2020году она сама обвиняла "режим Саакашвили" в увольнении по политическим причинам.





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