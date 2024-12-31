

На проспекте Руставели в Тбилиси пройдет новогодняя акция протеста

31.12.2024 18:12





Новый год на проспекте Руставели сегодня будут встречать участники протестов с требованием новых выборов и возвращения страны на европейский путь.



Большой сбор перед парламентом — за час до наступления Нового года. Приходить призывают с вкусной едой, а также с благотворительными посылками. Сбор гуманитарной помощи для неимущих будет масштабным, только за эту ночь участники протестов уже собрали около 7 тысяч лари.



У Тбилиси уже есть опыт протестных празднований. Пасху этой весной участники протестов тоже отмечали на проспекте Руставели — тогда была в разгаре кампания против закона об иноагентах.



В Тбилиси к вечеру сегодня заявлены акция за акцией:



21:00 – «Волшебный марш Нового года». От первого корпуса ТГУ

22:30 – «Новый год за Свободу! Свободу пленникам режима!». Пикет возле Глданской тюрьмы.

23:00 –»Ночь протестов» от Профсоюза музыкантов Грузии. Сбор у памятника Руставели.

23:00 – Упрямо к Европе. Шествие к парламенту.

С 23:00 – «Новогодняя ночь протеста». Парламент.

23:30 — Стань секретным Санта. У парламента сбор игрушек и гуманитарной помощи для детей из неимущих семей и одиноких стариков.

23:30 – «За нашу победу!» Новогодняя ночь вместе с виноделами! Руставели, 17.

01:00 – «Группа Freeride для Грузии!», Руставели 23.





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