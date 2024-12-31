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На проспекте Руставели в Тбилиси пройдет новогодняя акция протеста
31.12.2024 18:12
Новый год на проспекте Руставели сегодня будут встречать участники протестов с требованием новых выборов и возвращения страны на европейский путь.
Большой сбор перед парламентом — за час до наступления Нового года. Приходить призывают с вкусной едой, а также с благотворительными посылками. Сбор гуманитарной помощи для неимущих будет масштабным, только за эту ночь участники протестов уже собрали около 7 тысяч лари.
У Тбилиси уже есть опыт протестных празднований. Пасху этой весной участники протестов тоже отмечали на проспекте Руставели — тогда была в разгаре кампания против закона об иноагентах.
В Тбилиси к вечеру сегодня заявлены акция за акцией:
21:00 – «Волшебный марш Нового года». От первого корпуса ТГУ
22:30 – «Новый год за Свободу! Свободу пленникам режима!». Пикет возле Глданской тюрьмы.
23:00 –»Ночь протестов» от Профсоюза музыкантов Грузии. Сбор у памятника Руставели.
23:00 – Упрямо к Европе. Шествие к парламенту.
С 23:00 – «Новогодняя ночь протеста». Парламент.
23:30 — Стань секретным Санта. У парламента сбор игрушек и гуманитарной помощи для детей из неимущих семей и одиноких стариков.
23:30 – «За нашу победу!» Новогодняя ночь вместе с виноделами! Руставели, 17.
01:00 – «Группа Freeride для Грузии!», Руставели 23.
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