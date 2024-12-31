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Мэрия Тбилиси все же решила продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь
31.12.2024 20:40
В новогоднюю ночь общественный транспорт Тбилиси будет работать в продленном режиме. Об этом сообщает Мэрия Тбилиси.
Продленный режим коснется как метро, так и автобусов.
Общественный транспорт 1 января будет обслуживать пассажиров до 03:00 часов.
«Что касается Сочельника, то обслуживание пассажиров метрополитена будет продлено с 00:00 часов 6 января до 03:00 часов 7 января, а обслуживание пассажиров будет бесплатным», — говорится в заявлении.
Ранее в Транспортной компании заявляли, что работа общественного транспорта в новогоднюю ночь продлеваться не будет. Позже мэрия опровергла данное заявление и сначала назвала время работы транспорта до 02:00, а затем - 03:00.
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