

Сегодня состоится акция: «Новый год за свободу – свободу узникам режима!»

31.12.2024 20:45





31 декабря, в новогоднюю ночь, у тюрьмы Глдани граждане покажут поддержку друзьям, которые находятся в заключении за стенами тюрьмы.



«Мы выражаем им нашу солидарность, они не одни, и мы рядом с ними.

Возьмите с собой книги или письма, и мы передадим их.

Новый год должен начаться с надеждой на лучшее будущее, с новым энтузиазмом и единством!

Пожалуйста, не приносите с собой громкоговорители, пиротехнику или легковоспламеняющиеся предметы».



Известно, что в тюрьме в Глдани находится 27 политических заключенных.



Общее количество политически преследуемых за участие в акциях протеста достигло 51 человека (включая арестованных за весенние акции). Все они обвиняются в уголовных преступлениях.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





