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Сегодня состоится акция: «Новый год за свободу – свободу узникам режима!»
31.12.2024 20:45
31 декабря, в новогоднюю ночь, у тюрьмы Глдани граждане покажут поддержку друзьям, которые находятся в заключении за стенами тюрьмы.
«Мы выражаем им нашу солидарность, они не одни, и мы рядом с ними.
Возьмите с собой книги или письма, и мы передадим их.
Новый год должен начаться с надеждой на лучшее будущее, с новым энтузиазмом и единством!
Пожалуйста, не приносите с собой громкоговорители, пиротехнику или легковоспламеняющиеся предметы».
Известно, что в тюрьме в Глдани находится 27 политических заключенных.
Общее количество политически преследуемых за участие в акциях протеста достигло 51 человека (включая арестованных за весенние акции). Все они обвиняются в уголовных преступлениях.
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