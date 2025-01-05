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Жертвами пожара в оккупированном Гали стали пятеро детей
05.01.2025 18:30
В частном доме в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии произошел пожар, - информацию распространяет абхазский телеграм-канал "Аиашара".
По распространившимся данным, дом принадлежал семье Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, пятерых детей спасти не удалось. Дети были одни с бабушкой, она выжила.
Предварительная причина пожара — бабушка при растопке печи спутала керосин с бензином.
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