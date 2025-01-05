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Жертвами пожара в оккупированном Гали стали пятеро детей


05.01.2025   18:30


В частном доме в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии произошел пожар, - информацию распространяет абхазский телеграм-канал "Аиашара".

По распространившимся данным, дом принадлежал семье Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, пятерых детей спасти не удалось. Дети были одни с бабушкой, она выжила.

Предварительная причина пожара — бабушка при растопке печи спутала керосин с бензином.


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