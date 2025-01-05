Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Народный защитник Грузии сделал заявление в связи с трагедией в селе Саберио Гальского района


05.01.2025   21:08


Народный защитник Грузии выражает глубокую скорбь в связи с гибелью 5 малолетних в результате пожара в селе Саберио оккупированного Гальского района и соболезнует родным и близким погибших детей.

Эту информацию распространяет аппарат Народного защитника.

Как говорится в заявлении, этот трагический случай еще раз показывает серьезные вызовы, существующие в плане защиты прав населения, проживающего на оккупированных территориях Грузии, особенно уязвимых и незащищенных групп.

«К сожалению, в условиях оккупации жизнь и здоровье многих граждан Грузии, в том числе детей, ежедневно находятся под риском. Власти Грузии и международное сообщество должны использовать все имеющиеся механизмы для защиты прав человека на оккупированных территориях», - говорится в информации.

Для справки, в частном доме в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии произошел пожар, в результате которого погибли пять детей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна