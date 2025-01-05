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Народный защитник Грузии сделал заявление в связи с трагедией в селе Саберио Гальского района
05.01.2025 21:08
Народный защитник Грузии выражает глубокую скорбь в связи с гибелью 5 малолетних в результате пожара в селе Саберио оккупированного Гальского района и соболезнует родным и близким погибших детей.
Эту информацию распространяет аппарат Народного защитника.
Как говорится в заявлении, этот трагический случай еще раз показывает серьезные вызовы, существующие в плане защиты прав населения, проживающего на оккупированных территориях Грузии, особенно уязвимых и незащищенных групп.
«К сожалению, в условиях оккупации жизнь и здоровье многих граждан Грузии, в том числе детей, ежедневно находятся под риском. Власти Грузии и международное сообщество должны использовать все имеющиеся механизмы для защиты прав человека на оккупированных территориях», - говорится в информации.
Для справки, в частном доме в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии произошел пожар, в результате которого погибли пять детей.
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