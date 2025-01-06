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Оккупантами похищен врач Минобороны Грузии
06.01.2025 12:43
Среди похищенных граждан Грузии оккупационными силами 26 декабря был незаконно задержан врач Министерства обороны Алекси Мамулия и еще один гражданин Грузии — Вано Джапиашвили. Об этом сообщает TV Pirveli.
Впервые об этом факте сообщила Служба государственной безопасности. Указывалось, что граждан Грузии задержали у разделительной линии в окрестностях села Квемо Никози муниципалитета Гори.
Имена похищенных стали известны только после сообщения из Цхинвали.
Врачу Алекси Мамулия и Вано Джапиашвили де-факто «суд» назначил предварительное заключение.
В Цхинвали Мамулия и Джапиашвили обвиняют в «пересечении границы» и попытке помочь гражданину России грузинского происхождения Владимиру Мамардашвили, который, как утверждается, сбежал из зоны военных действий в Украине.
По информации TV Pirveli, Мамулия с 2005 года работает в Министерстве обороны и параллельно занимается оториноларингологией в различных клиниках.
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