

Глава МНЕС: от имени всей миссии выражаю соболезнования семье погибших в Саберио детей

06.01.2025 13:40





Глава МНЕС Беттина Патриция Бугани от имени всей Миссии наблюдателей ЕС выразила соболезнования семье и близким погибших в селе Саберио Гальского района детей.



«Мы глубоко опечалены по поводу трагической потери пяти молодых жизней в селе Саберио в результате пожара. От имени всей Миссии хочу выразить искренюю боль семье и обществу… В это трудное время наши мысли устремлены к ним», — говорится в заявлении.



Соболезнования, слова скорби семье и ее близким выразили премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель правительства Абхазской АР Леван Мгалоблишвили, омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили, лидер «Гахария за Грузию» Георгий Гахария и другие политики.



Отметим, в результате пожара в Гальском районе Абхазии погибли пятеро детей — пять сестер. Трагедия произошла в селе Саберио, где загорелся частный дом семьи Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей — девочек — не удалось. Самой маленькой было 8 месяцев, старшей — 8 лет.





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