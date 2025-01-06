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Посольство США в Грузии выражает сожаление в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио
06.01.2025 16:20
Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии выражает сожаление в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района оккупированной Абхазии.
«Посольство Соединенных Штатов Америки выражает глубочайшие соболезнования семье, родственникам детей, трагически погибших в селе Саберио в оккупированном Гальском районе и грузинскому народу «, — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате пожара в селе Саберио оккупированного Гальского района погибли пятеро детей. Инцидент произошел вчера. По распространенной информации, бабушка детей, которая разжигала печь, перепутала бензин с керосином, в результате чего дом загорелся.
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