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Правительство Грузии объявило 9 января Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио


08.01.2025   19:12


Правительство Грузии объявило 9 января Днем траура. Заявление об этом распространяет администрация правительства Грузии.

Как говорится в заявлении, решение принято в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии.

"Решением правительства Грузии, 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей.

Согласно соответствующему указу правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в связи с Днем траура будут приспущены государственные флаги на административных зданиях по всей территории Грузии.

Правительство Грузии еще раз приносит свои соболезнования членам семей и близким погибших", - говорится в заявлении.


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