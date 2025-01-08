|
|
|
Правительство Грузии объявило 9 января Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио
08.01.2025 19:12
Правительство Грузии объявило 9 января Днем траура. Заявление об этом распространяет администрация правительства Грузии.
Как говорится в заявлении, решение принято в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии.
"Решением правительства Грузии, 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей.
Согласно соответствующему указу правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в связи с Днем траура будут приспущены государственные флаги на административных зданиях по всей территории Грузии.
Правительство Грузии еще раз приносит свои соболезнования членам семей и близким погибших", - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна