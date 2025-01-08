

Правительство Грузии объявило 9 января Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио

08.01.2025 19:12





Правительство Грузии объявило 9 января Днем траура. Заявление об этом распространяет администрация правительства Грузии.



Как говорится в заявлении, решение принято в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии.



"Решением правительства Грузии, 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей.



Согласно соответствующему указу правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в связи с Днем траура будут приспущены государственные флаги на административных зданиях по всей территории Грузии.



Правительство Грузии еще раз приносит свои соболезнования членам семей и близким погибших", - говорится в заявлении.





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