

МИД Азербайджана выражает соболезнования Грузии в связи с гибелью детей в результате пожара в селе Саберио

09.01.2025 14:34





Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования Грузии в связи с гибелью детей в результате пожара в оккупированном Гальском районе.



«Мы выражаем глубокое сожаление в связи с трагическим пожаром, унесшим жизни пятерых детей в Гальском районе грузинского региона Абхазия. Выражаем искренние соболезнования семьям, пострадавшим в результате этого губительного события, и дружественной Грузии», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.



Решением правительства Грузии, 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей. Погибшие будут похоронены сегодня.





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