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В Украине погиб еще один грузинский боец
13.01.2025 11:15
В Украине погиб еще один грузинский боец Каха Тилидзе. Сначала информацию об этом распространил доброволец Вано Надирадзе.
Позже информацию подтвердила семья.
«Отправившись на передовую с важным заданием, мой мальчик-герой был тяжело ранен. Ничем не смогли помочь… ничем не смогли помочь и он ушел в свой день рождения, — пишет член семьи Магда Порчхидзе.
Отметим, со дня начала полномасштабной войны в Украине, согласно разным открытым источникам, погибло около 70-ти грузинских бойцов.
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