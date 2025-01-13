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В Украине погиб еще один грузинский боец


13.01.2025   11:15


В Украине погиб еще один грузинский боец Каха Тилидзе. Сначала информацию об этом распространил доброволец Вано Надирадзе.

Позже информацию подтвердила семья.

«Отправившись на передовую с важным заданием, мой мальчик-герой был тяжело ранен. Ничем не смогли помочь… ничем не смогли помочь и он ушел в свой день рождения, — пишет член семьи Магда Порчхидзе.

Отметим, со дня начала полномасштабной войны в Украине, согласно разным открытым источникам, погибло около 70-ти грузинских бойцов.


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