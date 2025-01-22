

Мы хотим завершить войну в Украине таким образом, чтобы она не возобновилась через 3-4 года - Марко Рубио

22.01.2025 11:25





Мы хотим завершить войну в Украине таким образом, чтобы она не возобновилась через 3-4 года, - указанное заявление в интервью CBS Mornings сделал государственный секретарь США Марко Рубио.



По его словам, конфликт должен быть завершен, и он представляет собой часть политики США.



„Мы хотим сделать все для его завершения. Мы приложим все усилия для стабильного завершения конфликта, что означает, что мы хотим завершить конфликт таким образом, чтобы он возобновился через 2, 3 или 4 года. Мы хотим обеспечить стабильность", - заявил Рубио.



По его словам, конфликт, начатый Россией, в настоящее время зашел в тупик, и является разрушающим как для Украины, так и для России.



"Все должны быть счастливы, что Дональд Трамп, выступающий за содействие миру и завершение конфликтов, избран президентом США“, - отметил госсекретарь США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





