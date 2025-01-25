

ХАМАС освободил четырех израильских заложниц

25.01.2025 14:28





ХАМАС освободил четырех израильских заложниц, - информацию об этом распространяет Армия обороны Израиля.



В рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа ХАМАС освободил четырех израильских женщин-военнослужащих - это Карина Ариев, Наама Леви, Даниэлла Гильбоа и Лири Альбаг.



Заложников Армии обороны Израиля передал Красный Крест.



В обмен Израиль освободит 200 заключенных палестцев.



Напомним, в рамках достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, на прошлой неделе ХАМАС освободил трех израильских заложниц. На первом этапе соглашения ХАМАС должен освободить 33 заложника.





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