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ХАМАС освободил четырех израильских заложниц


25.01.2025   14:28


ХАМАС освободил четырех израильских заложниц, - информацию об этом распространяет Армия обороны Израиля.

В рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа ХАМАС освободил четырех израильских женщин-военнослужащих - это Карина Ариев, Наама Леви, Даниэлла Гильбоа и Лири Альбаг.

Заложников Армии обороны Израиля передал Красный Крест.

В обмен Израиль освободит 200 заключенных палестцев.

Напомним, в рамках достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, на прошлой неделе ХАМАС освободил трех израильских заложниц. На первом этапе соглашения ХАМАС должен освободить 33 заложника.


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