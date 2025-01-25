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Россия наказывает непослушных в Абхазии лишением гражданства
25.01.2025 22:00
Абхазский активист и оппозиционер, сторонник кандидата в де-факто президенты Леван Микаа лишился российского гражданства. Неделю назад российского гражданства лишили также оппозиционного депутата де-факто парламента Абхазии Кана Кварчиа, который вместе с Леваном Микаа принимал активное участие в протестах ноября-декабря 2024 года. В марте 2024 года российского гражданства были лишены т.н. депутаты Цхинвальского региона: Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев.
Политологи предполагают, что Москва использует лишение российского гражданства как инструмент своей новой кавказской политики.
Леван Микаа принимал участие в протестах в ноябре 2024 года, которые привели к отставке де-факто президента Аслана Бжания и были назначены досрочные президентские выборы.
Именно Кварчия и Микаа 11 ноября 2024 года перекрыли Гумистинский мост после того, как местные силы безопасности арестовали представителей оппозиции.
И Микаа, и Кварчия являются членами команды кандидата в «президенты» Адгура Ардзинба.
Исполняющий обязанности де-факто президента Валерий Бганба поручил т.н. Министерству иностранных дел Абхазии расследовать вопрос лишения российского гражданства Кана Кварчия и Левана Микаа.
Телеграм-канал «Абхазия-Центр» убежден, что лишение российского гражданства является инструментом новой кавказской политики Кремля, реализация которой может иметь следующие политические и практические последствия:
Российская Федерация подчеркивает, что отставка Бжания и приостановка процесса приведения в соответствие с российским законодательством противоречат интересам Москвы.
Абхазским оппонентам Кварчия и Микаа удалось убедить россиян в том, что эти два политика проводят протурецкую и прозападную политику.
За лишением российского гражданства, скорее всего, последует запрет на въезд на территорию РФ, что автоматически приведет к изоляции Кварчия и Микаа.
Москва открыто враждебно относится к т.н. оппозиции по-прежнему поддерживает т.н. правительство Бжания, о чем свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные 24 января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Впрочем, абхазские участники социальных сетей в один голос утверждают, что эти опросы фейковые, так как не смогли найти никого, кто бы принял в них участие.
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