

Россия наказывает непослушных в Абхазии лишением гражданства

25.01.2025 22:00





Абхазский активист и оппозиционер, сторонник кандидата в де-факто президенты Леван Микаа лишился российского гражданства. Неделю назад российского гражданства лишили также оппозиционного депутата де-факто парламента Абхазии Кана Кварчиа, который вместе с Леваном Микаа принимал активное участие в протестах ноября-декабря 2024 года. В марте 2024 года российского гражданства были лишены т.н. депутаты Цхинвальского региона: Гарри Мулдаров, Давид Санакоев и Дзамболат Медоев.



Политологи предполагают, что Москва использует лишение российского гражданства как инструмент своей новой кавказской политики.



Леван Микаа принимал участие в протестах в ноябре 2024 года, которые привели к отставке де-факто президента Аслана Бжания и были назначены досрочные президентские выборы.



Именно Кварчия и Микаа 11 ноября 2024 года перекрыли Гумистинский мост после того, как местные силы безопасности арестовали представителей оппозиции.



И Микаа, и Кварчия являются членами команды кандидата в «президенты» Адгура Ардзинба.



Исполняющий обязанности де-факто президента Валерий Бганба поручил т.н. Министерству иностранных дел Абхазии расследовать вопрос лишения российского гражданства Кана Кварчия и Левана Микаа.



Телеграм-канал «Абхазия-Центр» убежден, что лишение российского гражданства является инструментом новой кавказской политики Кремля, реализация которой может иметь следующие политические и практические последствия:



Российская Федерация подчеркивает, что отставка Бжания и приостановка процесса приведения в соответствие с российским законодательством противоречат интересам Москвы.



Абхазским оппонентам Кварчия и Микаа удалось убедить россиян в том, что эти два политика проводят протурецкую и прозападную политику.



За лишением российского гражданства, скорее всего, последует запрет на въезд на территорию РФ, что автоматически приведет к изоляции Кварчия и Микаа.



Москва открыто враждебно относится к т.н. оппозиции по-прежнему поддерживает т.н. правительство Бжания, о чем свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные 24 января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Впрочем, абхазские участники социальных сетей в один голос утверждают, что эти опросы фейковые, так как не смогли найти никого, кто бы принял в них участие.







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