

Лидер «Грузинского легиона» отверг обвинения пророссийских властей Словакии

31.01.2025 16:19





Советник правительства Словакии, член Европарламента Эрик Калиняк встретился в Тбилиси с представителями «Грузинской мечты», в том числе с главой грузинского МИДа Макой Бочоришвили. После встреч Калиняк опубликовал видео, в котором рассказал, что обсуждалась «недавняя попытка государственного переворота в Грузии».



Он утверждает, что протестные акции в Грузии и Словакии финансируются из-за рубежа через различные НПО.



В этом контексте он упомянул и лидера воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили. Калиняк также опубликовал фотографию, на которой Мамулашвили запечатлен вместе с одной из организаторов

антиправительственных протестов в Словакии — Люцией Штаселовой из инициативы «Мир Украине».



Издание Denník N связалось с Мамулашвили, который заявил, что не знаком с представителями словацкой оппозиции и у него нет времени следить за внутренней политикой Словакии. В свою очередь, Штаселова пояснила, что сфотографировалась с Мамулашвили почти два года назад в Братиславе после дискуссии, организованной в рамках презентации книги репортера Томаша Форро, где Мамулашвили является одной из центральных фигур.



«Грузинский легион» распространил заявление, в котором «решительно отверг беспочвенные и абсурдные обвинения словацких властей» в причастности «к предполагаемому государственному перевороту против премьер-министра Роберта Фицо».



«Эти заявления — не что иное, как преднамеренная попытка дискредитировать наше подразделение, которое с 2014 года воюет вместе с Украиной в борьбе с российской агрессией», — заявил Мамулашвили.



Он напомнил, что с аналогичными обвинениями ранее выступали и грузинские власти.



«Теперь словацкие власти решили сыграть в ту же российскую игру, переработав ту же ложь, чтобы преследовать собственные политические цели. Эта тактика хорошо известна и неоднократно использовалась Кремлем для дискредитации тех, кто сопротивляется его влиянию», — добавил он.



Ранее сам премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что оппозиция готовила государственный переворот в стране и что туда «приехала группа экспертов, которая активно участвовала в событиях в Грузии, а также в Майдане в Украине».



30 января стало известно, что полиция Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в участии в подготовке государственного переворота, его депортируют из страны. Также посол Словакии Павел Виздал был вызван в украинский МИД, где ему выразили недовольство политикой республики в отношении Киева.

Новый виток осложнения отношений между Киевом и Братиславой начался после остановки прокачки газа из РФ через Украину. Фицо настаивает на том, что Словакия будет терять около 500 млн евро в год, которые получала ранее за дальнейший транзит российского газа в ЕС по своей территории.





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