

Украинские военные используют лазерное оружие против российских дронов

03.02.2025 22:23





Украинские военные располагают лазерными технологиями, которые уже сейчас могут поражать определенные цели. Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью Радио Свобода, обнародованном в понедельник, 3 февраля.



По его словам, Силы беспилотных систем постоянно развиваются, ведь это одна из основных задач ведомства.



"РНД - инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе - поиск решений в борьбе с "шахедами", привел нас к командам, активно этим занимающимся. И так, повторюсь - лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты", - заявил Сухаревский.



Также он рассказал, что "интенсивность полетов вражеских разведывательных БПЛА упала в десятки раз". Это произошло благодаря тому, что украинские FPV-дроны начали охотиться на российские разведывательные БПЛА.



"Этим шагом мы очень удивили противника. Такую истерику Шерлок на болотах давно не слышал", - отметил командующий Сил беспилотных систем и добавил, что сейчас в ВСУ здесь имеют преимущество, пока россияне "что-то не придумают".



Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что в ВСУ есть лазерное оружие под названием Тризуб. Оно может сбивать самолеты на высоте более 2 км.





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