

Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы выступает с заявлением в связи с текущими событиями в Грузии

11.02.2025 11:31





Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы выступает с заявлением в связи с текущими событиями в Грузии.



Как указано в заявлении, Бюро Конгресса призывает правительство Грузии полностью соблюдать европейские стандарты в области прав человека, демократии и верховенства закона, открывая путь к проведению свободных и справедливых повторных выборов на национальном уровне, свободных и справедливых выборов на местном уровне, а также справедливому отношению ко всем гражданам Грузии, включая местных избранных представителей.



«После визита в страну Президента Конгресса, первых и вторых вице-президентов и Генерального секретаря (3-4 февраля) и опираясь на предыдущие заявления, Бюро считает, что грузинские власти должны начать с принятия немедленных мер для решения проблемы крайней политической и социальной поляризации, наносящей ущерб их стране. Они должны обеспечить независимость правоохранительных органов, судебной власти и всех государственных институтов. Государственные служащие на местном и национальном уровнях были сняты с должностей по политическим причинам. Эта практика должна быть прекращена.



Аналогично, всем должно быть предоставлено право осуществлять свои демократические права на свободу выражения мнений и свободу собраний и ассоциаций. Мирные протесты являются неотъемлемой частью демократических обществ. Поэтому те, кто в настоящее время находится под стражей за свое мирное участие в протестах против правительства, должны быть освобождены. Это касается как национальных и местных политиков, так и журналистов, таких как Мзия Амаглобели, по поводу которой Конгресс выражает особую озабоченность.



Следуя этому подходу, правительство Грузии должно изменить свою позицию и четко продемонстрировать свою приверженность подлинному, открытому и конструктивному диалогу с оппозицией. Возвращение к демократическим нормам и стандартам должно обеспечить необходимое доверие для того, чтобы оппозиция могла начать взаимодействовать с правительством и прекратить бойкот институтов. В свою очередь, это должно привести к проведению новых национальных выборов, основанных на европейских стандартах и рекомендациях международных наблюдателей, в частности, после выборов, состоявшихся в октябре 2024 года, а также содействовать прогрессу в направлении проведения свободных и справедливых местных выборов. В этом контексте грузинские власти должны сотрудничать с Венецианской комиссией по заключению, запрашиваемому Конгрессом, относительно последних поправок в Избирательный кодекс. Следующие местные выборы должны состояться в октябре этого года. Проведение их в текущих условиях может усугубить ситуацию. Поэтому без существенных изменений в политической обстановке эти выборы должны быть отложены.



Бюро верит в демократическое, европейское будущее, которое служит интересам всех граждан Грузии. Это требует участия всех политических акторов на каждом уровне власти, включая правящую партию, оппозицию и гражданское общество для возобновления диалога.



Конгресс готов предоставить всю возможную поддержку в достижении этой цели. В ходе следующей сессии Конгресса, которая состоится 25-27 марта 2025 года, будет проведена дискуссия о Грузии», — говорится в заявлении.







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